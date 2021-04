La trattativa tra la Sigi e il Comune di Mascalucia per la riduzione del debito del Calcio Catania sembra allungarsi ulteriormente e le possibilità che il responso dell’ente etneo arrivi non prima della fine del mese crescono notevolmente. L’incarico ai legali che dovranno sintetizzare le relazioni degli uffici comunali sulla proposta ricevuta da Sigi sarà infatti conferito solo nelle prossime ore e questo porta a pensare che il documento richiesto dal sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magra , potrebbe essere prodotto non prima del weekend, ma non è escluso che arrivi addirittura nei primi giorni della prossima settimana.

Gli step necessari per arrivare alla risposta da fornire al Calcio Catania sono però ancora numerosi, perché il Comune di Mascalucia potrà dire l’ultima parola solo dopo avere convocato la giunta e il consiglio comunale, che saranno i veri banchi di prova da superare per arrivare all’intesa tra le parti. Un cammino lungo, che rischia di concludersi solo nel mese di maggio e quindi ben al di là di quel 25 aprile prefissato da Sigi e Joe Tacopina per il definitivo passaggio di proprietà del club rossazzurro nelle mani dell’avvocato italo-americano.

Proprio per questo, se la risposta attesa entro venerdì dall’Agenzia delle Entrate, sempre in merito alla riduzione del debito, dovesse essere davvero positiva come ci si attende, le parti potrebbero decidere di avviare il closing già la prossima settimana, pur restando in attesa di comunicazioni ufficiali dal Comune di Mascalucia. Una scelta ritenuta percorribile e forse quanto mai necessaria, per non correre il rischio di vedere sfumare in extremis la trattativa che potrebbe garantire al Calcio Catania un futuro ben più roseo di quello attuale.