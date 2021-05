L’Ekipe Orizzonte ritrova se stesso nel pomeriggio dedicato alla gara 1 delle semifinali scudetto contro la SIS Roma. Le etnee prevalgono sulle capitoline con un 11-7 che scaccia i fantasmi apparsi una settimana fa, contro le stesse avversarie e nella stessa piscina, nell’ultimo turno del Preliminary Round Scudetto. Il risultato maturato ieri pomeriggio alla Scuderi vale molto, perché inclina l’equilibrio della serie subito a favore delle catanesi e restituisce consapevolezza a un gruppo che, in questa stagione, ha spesso faticato a ritrovare se stesso.

Le rossazzurre cominciano subito bene e colpiscono al primo affondo, con Jelena Vukovic. Roma traballa e perde quasi subito l’azzurra Chiappini per un colpo rimediato all’occhio. Marletta e Palmieri ampliano il gap in favore delle padrone di casa, prima della solita reazione delle giallorosse, che accorciano con Avegno e Picozzi nella seconda parte della frazione. Nel secondo quarto, le etnee scavano il solco decisivo: Vicava, Riccioli e Marletta portano il match sul 6-2 e pazienza se Garibotti si fa ipnotizzare da sparano, su rigore, perché le giallorosse falliscono ben due occasioni simili con Giustini e Picozzi, sulla quale è fenomenale la risposta di Gorlero. Per le capitoline piove sul bagnato quando perdono anche Luna Di Claudio, che rimedia l’espulsione definitiva perché rimane distrattamente in gioco dopo aver rimediato un giallo.

Dopo il cambio vasca, il vantaggio etneo aumenta ancora, con Palmieri che segna uno splendido gol su imbeccata di Laura Barzon (7-2). Ma Roma è brava a tenersi mentalmente dentro al match e cominciare a rispondere, colpo su colpo, alle etnee con il 3-3 di parziale che lascia inalterati i distacchi. Gli ultimi otto minuti vedono le catanesi scappare sull’11-5, con Palmieri e Marletta, prima dei centri di Galardi e Avegno, che fermano il risultato sull’11-7 conclusivo che vale l’1-0 per l’ Ekipe nella serie e la concreta possibilità di chiudere i conti già in gara 2, in programma a Roma martedì prossimo.

Nel post partita Martina Miceli commenta così la prestazione della sua squadra: «Quelle di sabato scorso non erano le mie giocatrici . Non è stato facile gestire quel momento, perché una prestazione come quella ti lascia certamente delle insicurezze. Però le ragazze sono state brave - aggiunge - soprattutto a ricucire determinate cose nel corso di questa settimana. Mi è piaciuto molto che ognuna di loro ci abbia messo del suo, nessuna ha brillato particolarmente ma tutte hanno dato qualcosa per la squadra e questa è la cosa più importante. Credo che in partite come questa - continua Miceli - non sia importante la mole del punteggio o il distacco tra le due squadre, conta solo vincere. Anche di mezzo gol. Mi interessa piuttosto essere andate subito avanti e aver gestito il gioco in tutti i frangenti. Adesso si ricomincia da zero e ci prepariamo ad andare a Roma, certe di aver fatto un passetto in avanti. Troveremo una squadra agguerritissima - conclude - ma noi ci faremo trovare pronte». Nell’altra semifinale, tra Plebiscito Padova e la cenerentola CSS Verona, risultato a sorpresa con le ospiti che sorprendono le favorite patavine imponendosi per 10-15. Martedì la squadra della ex C Orizzonte Bianconi potrà tentare l’impresa in Gara 2, tra le mura amiche.

TABELLINO

EKIPE ORIZZONTE-LIFEBRAIN SIS ROMA 11-7 (Parziali: 3-2; 3-0; 3-3; 2-2)

EKIPE ORIZZONTE: Gorlero, Ioannou, Garibotti 1, Viacava 1, Aiello, Barzon, Palmieri 3, Marletta 3, Emmolo, Vukovic 1, Riccioli 2, Leone, Condorelli. All. Miceli

LIFEBRAIN SIS ROMA: Sparano, Tabani, Galardi 1, Avegno 5, Giustini, Chiappini, Picozzi 1, Sinigaglia, Nardini, Di Claudio, Storai, Iannarelli, Brandimarte. All. Capanna Arbitri: Pinato e Piano Note: Nel secondo tempo a 2.23 Sparano (Roma) para un rigore a Garibotti (Ekipe), a 5.53 Giustini (Roma) fallisce un rigore (traversa), a 6.47 Gorlero (Ekipe) para un rigore a Picozzi (Roma). Uscite per limite di falli: Di Claudio (Roma) nel secondo tempo. Superiorità numeriche: Ekipe 1/7 + 2 rigori, Roma 3/9 + 2 rigori.