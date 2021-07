Da sei anni e otto mesi, con 30mila euro di multa, a quattro anni e un'ammenda di 17mila euro. Questo l'esito del processo di secondo grado, celebrato davanti alla seconda sezione della corte d'Appello, nei confronti di Vincenzo Niko Pandetta. Il cantante neomelodico è finito alla sbarra dopo essere rimasto incastrato nelle maglie dell'inchiesta Double track. Nome scelto dalla squadra mobile di Catania per ribattezzare il blitz dell'ottobre del 2017 nei confronti di un gruppo criminale ritenuto vicino al clan mafioso dei Cappello-Bonaccorsi. Pandetta era accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana. Droga che, stando alla ricostruzione degli inquirenti, avrebbe venduto mentre si trovava agli arresti domiciliari in via Plebiscito. Era il 2015 quando gli investigatori monitorarono i suoi rapporti, attraverso telefonate e messaggi, con Walter Buscema.