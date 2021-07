Gli incendi tra Gravina e Mascalucia continuano. Dopo via acque Munzone , i roghi si sono estesi in via Etnea e in via Sant'Elia , colpendo anche edifici privati. Parte di via Etnea è stata chiusa al traffico. Sul posto un'autobotte dei vigili del fuoco, una squadra dei carabinieri e due volanti della polizia municipale. Ad aiutare i pompieri a spegnere le fiamme ci sono anche i residenti della zona. Utilizzati anche i pozzi presenti nella zona, l'acqua è stata attinta anche dalle stazioni di rifornimento. Una casa tra Mascalucia e San Giovanni Galermo, quando sono passate le 23, sta ancora bruciando . A fuoco in questi minuti anche un grande albero secolare.

Nel pomeriggio un rogo era partito da un terreno privato in vendita, non lontano dal cimitero di Mascalucia. Le fiamme hanno rischiato di coinvolgere un distributore di benzina. La colonna di fumo nera, che ha reso anche l'aria irrespirabile, è stata visibile anche dai paesi limitrofi.

Quello tra Gravina e Mascalucia è solo uno degli incendi che hanno colpito oggi la provincia di Catania. Nel capoluogo un rogo di impressionanti dimensioni ha interessato la zona di via Palermo, con le fiamme che hanno travolto numerose automobili e abitazioni. Sul posto per diverse ore esercito, vigili del fuoco e polizia. Gravissimi danni anche nella zona della Playa, dove il lido Le Capannine è stato distrutto. In serata l'apprensione si è spostata più a sud nella zona di Agnone, dove diversi famiglie sono state evacuate.