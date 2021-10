Divieto di accesso ai locali di tutta la provincia di Catania per il 18enne G.T. , dopo la rissa avvenuta a piazza Currò il 26 settembre, quando un agente di polizia in borghese fu aggredito . Quest'ultimo era intervenuto per identificare alcuni ragazzi, dopo avere sentito menzionare una pistola.

Divieto di accesso ai locali di tutta la provincia di Catania per il 18enne G.T., dopo la rissa avvenuta a piazza Currò il 26 settembre, quando un agente di polizia in borghese fu aggredito. Quest'ultimo era intervenuto per identificare alcuni ragazzi, dopo avere sentito menzionare una pistola.

I giovani prima si sono allontanati dal posto, per poi tornare in compagnia di altre persone e colpire l'agente con un casco e lancio di sedie e tavoli. Il poliziotto ha riportato lesioni guaribili in 25 giorni. L'intervento di altre pattuglie della polizia ha consentito di bloccare il 18enne che, per cercare di sottrarsi al fermo, ha reagito con calci e pugni.

Adesso oltre all'arresto convalidato poco dopo i fatti, si aggiunge anche il provvedimento di Daspo, emesso dal questore, per tutti gli esercizi pubblici della provincia, con l'obbligo di presentazione ogni venerdì, sabato e domenica sera negli uffici della polizia.