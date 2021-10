Giovanni Di Prima resta in carcere . Nei suoi confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere . Questo è quanto è emerso nei confronti del 22enne di San Giovanni la Punta accusato di avere assassinato la sorella Lucrezia di 37 anni, trovata morta sabato scorso nelle campagne di Nicolosi. Le dichiarazioni fornite da Di Prima sono arrivate stamattina dopo l'interrogatorio, nel corso dell'udienza di convalida, svoltosi in videoconferenza. Di Prima ha risposto alla gip Maria Ivana Cardillo , che ha disposto la reclusione.

Giovanni Di Prima resta in carcere. Nei suoi confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Questo è quanto è emerso nei confronti del 22enne di San Giovanni la Punta accusato di avere assassinato la sorella Lucrezia di 37 anni, trovata morta sabato scorso nelle campagne di Nicolosi. Le dichiarazioni fornite da Di Prima sono arrivate stamattina dopo l'interrogatorio, nel corso dell'udienza di convalida, svoltosi in videoconferenza. Di Prima ha risposto alla gip Maria Ivana Cardillo, che ha disposto la reclusione.

Nel corso dell'interrogatorio, il 22enne ha confermato le dichiarazioni fornite in un primo momento ai militari. Il giovane, che si era autoaccusato dell'omicidio della sorella, sabato è stato condotto nel carcere di piazza Lanza. Lo stesso Di Prima aveva condotto i carabinieri nel luogo in cui avrebbe seppellito la sorella dopo averla accoltellata in casa. L'arma del delitto è stata trovata nei giorni scorsi, ancora sporca di sangue. Di Prima è assistito dal suo legale Umberto Terranova, che per il suo assistito ha chiesto la perizia psichiatrica. Non è ancora chiaro il movente.