Un i ncidente stradale si è verificato poco prima delle 3 di questa notte a Catania lungo viale Ulisse , in direzione Misterbianco. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e una persona è rimasta incastrata tra le lamiere dell'abitacolo .

Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 3 di questa notte a Catania lungo viale Ulisse, in direzione Misterbianco. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e una persona è rimasta incastrata tra le lamiere dell'abitacolo.

Sul posto per i soccorsi è arrivato il personale medico del 118 che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le macchina ed estratto il giovane incastrato che era rimasto seriamente ferito. Un'ambulanza lo ha poi trasportato in ospedale ma non si conoscono ancora le sue condizioni. Altre persone sono rimaste ferite e le loro condizioni sono ancora al vaglio dei sanitari.

Già in passato lungo viale Ulisse si sono verificati incidenti gravi: ad aprile a perdere la vita era stato un ragazzo di 17 anni di Tremestieri Etneo. Il giovane in sella a uno scooter, era andato a sbattere contro un cordolo di un marciapiede.