Salgono a quota 14 le auto distrutte o danneggiate dalle fiamme in meno di una settimana a Paternò. Colpisce ancora una volta la banda di malviventi che appicca il fuoco alle macchine parcheggiate. L’ultimo episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri poco prima della mezzanotte, in via Michelangelo Buonarroti, nel quartiere Scala Vecchia.

A prendere fuoco una Seat Arosa parcheggiata davanti al cantiere edile per la costruzione della chiesa di Sant'Antonio alla Scala. In pochi minuti, le fiamme hanno divorato l’autovettura che è andata completamente distrutta. Allertati dai residenti della zona, si sono recati sul posto gli uomini dei vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento il rogo evitando che le fiamme si propagassero all'impalcatura della Chiesa.

In meno di sette giorni sono quattordici le autovetture bruciate parcheggiate in diversi punti della città. Le telecamere presenti nelle zone dove si sono verificati gli incendi, hanno registrato la presenza di due ragazzi e di una ragazza. Giovani che devono ancora essere identificati. Gli inquirenti stanno lavorando anche per capire cosa può esserci dietro questa escalation di incendi di vetture.

Al momento, l'ipotesi investigativa più accreditata sembra essere quella di un atto vandalico, ma non si esclude nessun'altra pista. Unico comune denominatore fra tutti gli episodi è che a essere bruciate sono tutte automobili vecchie, quasi da rottamare, ma ancora circolanti. Intanto, il presidente del consiglio comunale di Paternò, Filippo Sambataro, di comune accordo con il primo cittadino Nino Naso, ha convocato per il prossimo mercoledì 7 marzo alle ore 19 una seduta straordinaria e urgente dell’assise civica per affrontare l’emergenza criminalità.