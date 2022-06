Ripartono i lavori al Campo Scuola . Sciolto il nodo burocratico seguito al decesso del titolare della ditta aggiudicataria dei lavori nell’impianto catanese con relativo fallimento giudiziario. Un fermo che rischiava di fare diventare la riqualificazione del Campo Scuola di Picanello un'incompiuta. «Una nuova aggiudicazione a un’impresa già in graduatoria con firma del contratto d’appalto - si legge in una nota inviata dall'ufficio stampa del Comune di Catania - consente finalmente di ultimare i lavori (già realizzati per l’80 per cento, compresa la posa della pista) e di restituire il tempio dell’atletica di Picanello , in tempo per l’avvio della nuova stagione agonistica».

«A dispetto delle inutili polemiche create da chi non conosce gli aspetti burocratici e le innumerevoli difficoltà affrontate per superare una situazione gravissima - ha detto l’assessore allo Sport Sergio Parisi - in un tempo ragionevole si riuscirà a fare ripartire il cantiere, evitando il rischio del fermo totale. Abbiamo rischiato grosso ma - ha assicurato - nelle prossime settimane ci sarà il cantiere pienamente operativo per gli ultimi lavori alle tribune, al corpo spogliatoi e gli interventi di rifinitura. E il Campo Scuola - ha concluso - tornerà presto agli atleti e a chi ne fruisce abitualmente».