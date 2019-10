Un enorme cartello con la scritta Vendesi a caratteri cubitali apposto nella facciata neobarocca del teatro Massimo di Bellini di Catania. «Vendesi stabile storico semi-ristrutturato zona Catania centro. Ottimo per attività commerciali come Mc Donald's, Starbucks, Kfc o Supermercato. Non adatto per attività culturali (perché di cultura non si mangia). Trattativa riservata, no perditempo. Per info rivolgersi presso: Regione Siciliana». È questa la descrizione che accompagna l'annuncio ideato e realizzato da Antonio D'Amico, violinista al teatro Bellini e segretario generale della Fistel Cisl di Catania.