Due milioni e 88mila euro. Esattamente 110mila euro in più della base d'asta. Non proprio il minimo, ma quasi: il rialzo più basso possibile affinché l'offerta potesse ritenersi valida era di centomila euro. La differenza è di soli diecimila euro. Una cifra irrisoria per un colosso multinazionale come la St Microelectronics. È infatti proprio l'azienda simbolo del sogno Etna valley a essersi aggiudicata il maxi-terreno alla zona industriale di Catania messo in vendita dal Comune poco più di un mese fa. Pare per farci un nuovo stabilimento per il trattamento del carburo di silicio.