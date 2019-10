«Siamo qui, in questa valle di guai». I lavoratori del Teatro Massimo Bellini di Catania sono di nuovo scesi in strada. Di fronte al Teatro Sangiorgi, in via di Sangiuliano, sono circa un centinaio. Gli artisti dell'orchestra suonano l'Inno di Mameli in una sorta di flash mob sinfonico mentre altri reggono un eloquente striscione: «Presidente, non lasciamo che la culla dell'arte ne diventi la tomba». Il messaggio è chiaro e il suo destinatario pure: il governatore siciliano Nello Musumeci. È a lui che le maestranze si rivolgono affinché i fondi per il Bellini si trovino, e in fretta.