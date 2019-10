Per contrastare gli automobilisti col vizio dell’alta velocità si punta su repressione e sanzioni pesantissime per chi non rispetta i limiti. Arrivano così gli autovelox sulle strade statali 121 e 284. Questa mattina, come stabilito durante l'ultima riunione in prefettura a Catania, è scattato il primo sopralluogo tecnico fra i territori di Paternò, Belpasso e Santa Maria di Licodia. In azione polizia stradale, Anas, polizia provinciale, carabinieri, guardia di finanza, e vigili urbani per capire dove piazzare i nuovi misuratori di velocità. Attività scaturita dagli ultimi drammatici incidenti sulla Catania-Paternò.