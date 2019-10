Tre linee d'intervento. Mettere in sicurezza le strade, collocare dei rilevatori automatici di velocità, poco meno di una decina, in punti già individuati dalla polizia stradale, e incrementare il numero di autovelox mobili. Le direttrici per rendere più sicure le strade statali 284 e 121 sono già tracciate e sono state al centro della riunione voluta dal prefetto di Catania Claudio Sammartino. A Palazzo Minoriti si sono incontrati, questa mattina, gli uomini dell'Anas, l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, il questore Mario Della Cioppa, rappresentanti dei carabinieri e delle polizie municipali dei territori attraversati dalle strade in questione. Oltre che il vertice dell'ufficio territoriale del governo.