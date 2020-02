Ennesimo incontro, questa mattina, in prefettura a Catania dedicato alle soluzioni per fermare le morti sulle strade statali 121 Paternò - Catania e ss 284 Paternò - Randazzo. Ma la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza non ha prodotto nulla di concreto. E anzi, pare proprio che l’impegno preso mesi addietro dai sindaci dei comuni che si affacciano sulle due statali, a meno di sorprese dell'ultim'ora, non potrà essere mantenuto. Nei precedenti incontri, tra ottobre e dicembre scorsi, era stata raggiunta un'intesa tra tutte le parti interessate. Entro marzo 2020 avrebbero dovuto essere collocati ben dieci autovelox - tre sulla Ss 121 e sette sulla Ss 284 - in parte bidirezionali e in parte monodirezionali, su un totale di 29 previsti.