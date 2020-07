L’avvocata Serena Spoto è la nuova presidente di Multiservizi Spa, la società partecipata del Comune di Catania. La sua nomina è infatti arrivata dall'ente locale - socio unico della partecipata - in sostituzione di Massimo Lombardo che si è dimesso dopo la presentazione del bilancio. L'avvocata penalista è già anche nel consiglio di amministrazione di Amt, l'Azienda metropolitana trasporti, anche questa di proprietà del Comune di Catania.

Al vertice della partecipata, l'avvocata dello studio di Enrico Trantino, arriva in un momento in cui la situazione non sembra idilliaca: da mesi i lavoratori protestano lamentando ritardi nei pagamenti. La nomina della neo-presidente, considerata politicamente vicina a Dario Letterio Daidone - fedelissimo del sindaco di Catania Salvo Pogliese - rientrerebbe in quota Fratelli d'Italia.

Spoto nel 2018 è stata candidata al consiglio comunale di Gravina di Catania con Energia per Gravina una delle liste a sostegno della candidata sindaca del centrosinistra Santi Porto. Nel 2013 aveva già tentato la corsa a uno scranno nel civico consesso con la lista del Popolo delle Libertà - Berlusconi presidente a sostegno del candidato sindaco Domenico Rapisarda.