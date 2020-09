Un nuovo cedimento è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, nell'immobile di via Castromarino. «Si tratta di un crollo annunciato, perché da 250 giorni non si è fatto nulla per la messa in sicurezza dello stabile», denuncia Oriana Pappalardo Calareso, una delle ex residenti rimaste senza casa dopo il crollo di una parte della palazzina dove viveva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia allertati dagli abitanti della zona allarmati per il boato. «Hanno fatto un sopralluogo e poi sono andati via - spiega la residente - Adesso dovranno fare una relazione su quanto accaduto».