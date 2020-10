Beni per due milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione investigativa antimafia di Catania al 47enne Salvatore Marletta , imprenditore agricolo pluripregiudicato e ritenuto vicino alla famiglia mafiosa Di Dio di Palagonia , e al 54enne Orazio Salvatore Di Mauro - detto Turi u biondo - considerato un esponente di spicco del clan Laudani e legato alla famiglia mafiosa catanese dei Santapaola . Rapporti bancari, auto, un' azienda agricola , un'impresa del settore dell'arredamento (il punto vendita Arredamenti Di Mauro ad Acireale che sarebbe stato usato anche per i summit del clan Laudani ), una villetta con piscina e 18 appezzamenti di terreno tra Palagonia e Ramacca sono stati confiscati in due diverse attività di indagine.

Beni per due milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione investigativa antimafia di Catania al 47enne Salvatore Marletta, imprenditore agricolo pluripregiudicato e ritenuto vicino alla famiglia mafiosa Di Dio di Palagonia, e al 54enne Orazio Salvatore Di Mauro - detto Turi u biondo - considerato un esponente di spicco del clan Laudani e legato alla famiglia mafiosa catanese dei Santapaola. Rapporti bancari, auto, un'azienda agricola, un'impresa del settore dell'arredamento (il punto vendita Arredamenti Di Mauro ad Acireale che sarebbe stato usato anche per i summit del clan Laudani), una villetta con piscina e 18 appezzamenti di terreno tra Palagonia e Ramacca sono stati confiscati in due diverse attività di indagine.

Marletta, tre settimane fa, è stato coinvolto nell'operazione Iddu che ha portato all'arresto di 21 persone per associazione mafiosa, traffico e spaccio di stupefacenti, estorsione e lesioni aggravate. Nel 2001 il 47enne era stato arrestato per tentato omicidio, lesioni personali e detenzione abusiva di armi. Se anni dopo, insieme a Febronio Oliva - appartenente alla famiglia mafiosa Di Dio di Palagonia - era stato arrestato per usura, estorsione e porto abusivo di armi.

Di Mauro, invece, incensurato fino al febbraio del 2016, è stato poi coinvolto e arrestato in diverse inchieste giudiziarie tra cui I Vicerè - insieme ad altri elementi di spicco del clan Laudani - e Security (sugli interessi dei Laudani a infiltrarsi nella gestione della sicurezza e della logistica nella grande distribuzione). Per lui le accuse sono state di estorsione aggravata, associazione mafiosa, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessi dichiarazione e versamento Iva, appropriazione indebita, ricettazione, traffico di influenze, intestazione fittizia di beni e corruzione tra privati.