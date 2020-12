Avrebbe già dovuto essere una casa per 25 senzatetto e invece il bene confiscato alla mafia di via Federico Delpino , nel quartiere Librino di Catania, è rimasto ancora vuoto . La gara con procedura negoziata indetta dal Comune di Catania per l'affidamento del servizio di accoglienza e sostegno psicologico ai senza dimora prevedeva un importo a base d'asta di 137.096,77 euro e un contratto di 12 mesi da «concludersi, comunque, entro il 31 dicembre 2020» . Sarebbe dovuto essere oggi il termine ultimo per l'attuazione del progetto, come si legge nel documento dell'ente comunale. La gara, invece, non è stata nemmeno assegnata .

«È ancora in corso - conferma a MeridioNews l'assessore ai Servizi sociali Giuseppe Lombardo - Spero che l'aggiudicazione possa concludersi entro gennaio 2021». Il progetto finanziato con i fondi del Pon inclusione 2014-2020, che ha come rup Marcella Signorelli, è rimasto in sospeso. «Non sono informato su quante offerte siano arrivate - risponde Lombardo - ma, avuto il parere dei commissari dell'Urega che stiamo aspettando, poi mancherà solo la firma del contratto e il bene potrà essere immediatamente utilizzato». Con un ritardo comunque significativo. Un tempo in cui i senzatetto catanesi hanno continuato a vivere per strada, anche durante il periodo della pandemia, tra sfratti del Comune di panchine e pensiline per «occupazione del suolo pubblico» e rimozione di quelle che l'assessore leghista Fabio Cantarella aveva definito «villette di cartone».

«La procedura, avviata a gennaio scorso, si è bloccata e non si è mai conclusa», spiega a MeridioNews Edoardo Barbarossa di Fondazione Ebbene che, insieme alla sezione etnea di Croce Rossa, aveva partecipato alla gara per la gestione del servizio. «Abbiamo aperto un interlocuzione con l'assessore - dichiara Dario Gulisano, responsabile Politiche abitative della Cgil e volontario di Arbor, unione per gli invisibili - che ci ha assicurato di trattare la questione con maggiore cura al rientro dalle festività natalizie. Intanto - aggiunge Gulisano - dall'ordinanza anti-bivacco del sindaco Salvo Pogliese sono già passati due inverni e la situazione è rimasta quasi identica: solo tre immobili confiscati alla mafia sono stati consegnati a senzatetto, per un totale di dieci posti letto».

La struttura di via Delpino, confiscata nel 2002 a Nicolò Maugeri della famiglia Santapaola, in passato è stata affidata al Centro Astalli e ha funzionato, anche se a intermittenza, come casa di accoglienza per i migranti. Dopo anni di chiusura, adesso avrebbe già dovuto ospitare 25 «persone adulte in condizioni di estrema fragilità, determinata dalla mancanza di una dimora o dalla perdita dei legami e delle reti di appartenenza familiari e sociali, che vogliono intraprendere un percorso di riapprendimento di competenze sociali». In teoria, nel progetto pensato per la struttura - di cui avrebbe dovuto occuparsi un'équipe multidisciplinare - non è previsto solo il soddisfacimento di bisogni primari (riparo, cibo, vestiario, salute) ma anche della necessità di un luogo relazionale ed educativo per «il raggiungimento della propria autonomia e la ridefinizione del proprio progetto di vita». Che, però, deve ancora aspettare.