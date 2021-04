Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito ma le indicazioni, arrivate nel pomeriggio nel corso dei nuovi contatti tra l’agenzia delle entrate e la Sigi per la riduzione del debito del Calcio Catania , avvicinano ulteriormente le parti all’accordo . La risposta definitiva verrà infatti ufficializzata tra domani e giovedì, ma oggi l’ente etneo ha fornito ai rappresentanti della proprietà rossazzurra dettagli determinanti sull’esito della richiesta, che secondo quanto trapelato prevedrebbe uno sconto superiore al 50 per cento rispetto al debito di 12,4 milioni di euro accumulato dal Catania negli anni scorsi, ma con una rateizzazione inferiore a quella proposta dalla Sigi.

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito ma le indicazioni, arrivate nel pomeriggio nel corso dei nuovi contatti tra l’agenzia delle entrate e la Sigi per la riduzione del debito del Calcio Catania, avvicinano ulteriormente le parti all’accordo. La risposta definitiva verrà infatti ufficializzata tra domani e giovedì, ma oggi l’ente etneo ha fornito ai rappresentanti della proprietà rossazzurra dettagli determinanti sull’esito della richiesta, che secondo quanto trapelato prevedrebbe uno sconto superiore al 50 per cento rispetto al debito di 12,4 milioni di euro accumulato dal Catania negli anni scorsi, ma con una rateizzazione inferiore a quella proposta dalla Sigi.

Nelle prossime ore tutto sarà più chiaro, ma con queste condizioni sarebbe impensabile non assistere alla fumata bianca tra le parti, dando così il là al percorso verso il closing con Joe Tacopina per la cessione del club rossazzurro. L’ultima data utile per il definitivo passaggio di proprietà del Calcio Catania nelle mani dell’avvocato italo americano resta fissata per il 25 aprile, ma non è escluso che le firme arrivino anche un paio di giorni prima e pure in assenza del responso del Comune di Mascalucia, atteso sempre in merito alla riduzione del debito richiesta dalla società etnea.

I tempi per il futuro a stelle e strisce del Catania sembrano quindi ormai maturi e la prossima settimana, in coincidenza con l’arrivo in città del legale di Tacopina, dovrebbe essere quella giusta per siglare il closing con l’ex presidente del Venezia, che intanto domani festeggerà in Sicilia il suo cinquantacinquesimo compleanno.