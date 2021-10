« Non uscite di casa, se non per le necessità ». È questo l'appello che arriva dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine che da giorni sono impegnati nel Catanese in centinaia di interventi per soccorsi a persone in difficoltà all'interno delle auto che si sono ritrovate in strade trasformate in fiumi dalle violente piogge. Una raccomandazione che è stata ripresa anche dal sindaco della città metropolitana di Catania Salvo Pogliese che ha anche firmato un'ordinanza per chiudere tutte le attività , escluse le farmacie e i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Chi fosse costretto a uscire di casa per necessità, si troverebbe comunque a fare i conti con importanti disagi alla viabilità . Non solo per le strade chiuse a causa degli allagamenti e delle frane , ma anche per le criticità dei mezzi pubblici .

«Non uscite di casa, se non per le necessità». È questo l'appello che arriva dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine che da giorni sono impegnati nel Catanese in centinaia di interventi per soccorsi a persone in difficoltà all'interno delle auto che si sono ritrovate in strade trasformate in fiumi dalle violente piogge. Una raccomandazione che è stata ripresa anche dal sindaco della città metropolitana di Catania Salvo Pogliese che ha anche firmato un'ordinanza per chiudere tutte le attività, escluse le farmacie e i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Chi fosse costretto a uscire di casa per necessità, si troverebbe comunque a fare i conti con importanti disagi alla viabilità. Non solo per le strade chiuse a causa degli allagamenti e delle frane, ma anche per le criticità dei mezzi pubblici.

La metropolitana di Catania resterà chiusa anche domani, mercoledì 27 ottobre, e il servizio ferroviario extraurbano resta sospeso e sostituito con gli autobus. «Ovviamente - specifica a MeridioNews il direttore generale di Ferrovia Circumetnea Salvatore Fiore - solo per i percorsi lungo i quali la viabilità è possibile». Ed è difficile anche tracciare dei piani precisi visto che, le strade e i sottopassi, vengono chiusi man mano che si presentano delle problematiche legate ad allagamenti, frane o al peggioramento delle condizioni delle buche del manto stradale. Le corse della metro sono già state sospese oggi a causa della elevata quantità di acqua che dalle strade si è riversata nelle stazioni. «Dato l'elevato rischio per le linee che in queste condizioni non sono sicure, abbiamo preferito non proseguire - spiega Fiore - Abbiamo dato annunci sonori alle persone che erano nelle banchine e controlliamo costantemente la situazione dai monitor».

Sospesa anche la circolazione ferroviaria sulla linea Catania-Caltagirone. Le forti piogge di questi giorni hanno provocato ingenti danni, in più punti, all'infrastruttura ferroviaria e agli impianti di segnalazione e circolazione. Il prosieguo delle cattive condizioni meteo, peraltro, non consente l'intervento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana per i lavori di ripristino e rende difficoltoso anche il servizio sostitutivo con bus. Binari allagati, invece, nella stazione di Bicocca, con interruzione del tratto di linea Lentini Diramazione-Bicocca-Catania Acquicella.

All'aeroporto di Catania Fontanarossa è stato chiuso il terminal C. La Sac, la società di gestione dello scalo etneo ha comunicato che, a causa delle persistenti e avverse condizioni atmosferiche, la chiusura del terminal C - prevista per giorno 1 novembre - è stata anticipata a oggi con effetto immediato. Pertanto, tutte le operazioni di volo verranno eseguite al terminal A.