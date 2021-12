«È la fine di un percorso iniziato molti anni fa ». L'ospedale San Marco, a Catania , si dota di un nuovo Pronto soccorso. Un traguardo a cui si arriva dopo gli annunci fatti in questi anni e che adesso con «la pressione ospedaliera dei degenti Covid diminuita grazie ai vaccini , la struttura si è potuta inaugurare». Gaetano Sirna , direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria policlinico Rodolico- San Marco Gaetano , nel commentare il taglio del nastro per la nuova struttura che sorgerà nel quartiere di Librino, annuncia pure l'assunzione di 100 nuovi infermieri . «Alcuni erano emigrati an Nord, adesso fanno parte del nostro personale - afferma Sirna - Sono giovanissimi, hanno portato una ventata d'entusiasmo».

L'inaugurazione del Pronto soccorso al San Marco arriva dopo quelle di Acireale e Giarre avvenute nei mesi scorsi. In tutte queste occasioni importanti per implementare il patrimonio delle strutture sanitarie nei nosocomi del Catanese è stato presente l'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, che anche oggi rivendica il lavoro svolto fino a oggi. «Si pensava che l'ospedale potesse rimanere una cattedrale nel deserto, ma così non è stato - afferma Razza - Stiamo parlando di una struttura strategica per la posizione: è vicino sia all'autostrada che all'aeroporto. Stiamo portando avanti un lavoro importante in tutta la Sicilia». E se da un lato l'assessore della giunta guidata dal presidente Nello Musumeci sottolinea i passi avanti, dall'altro non è mancato chi, tra cittadini e politici, ha imputato alla Regione la responsabilità sulla mancanza di alcune strutture sanitarie in diversi territori dell'Isola. L'ultimo fatto che ha interessato le cronache in ordine di tempo è stata la morte di un neonato dato alla luce da una donna nella strada che da Mistretta porta all'ospedale di Patti, lungo l'autostrada Messina-Palermo.

«Qualcuno, per questo fatto, ha imputato responsabilità alla Regione - prosegue Razza - Io lo considero sciacallaggio. Si parla tanto di punti nascite in quella zona: ieri ho potuto dimostrare che la deroga del punto nascite non è stata concessa dal comitato del percorso nascite nazionale. Credo che non soltanto bisogna parlare dei punti nascita ma bisogna poi pensare a metterli in sicurezza. I fatti di cronaca sono importanti perché scuotono l'opinione pubblica, ma poi bisogna saperli inquadrare nei singoli contesti e risalire a chi competono le reali responsabilità». Rodolico San Marco in questi mesi di emergenza Covid è stato anche un punto di assistenza per 2500 degenti e un punto nascita per 4500 bambini. «Oltre alla provincia di Catania, stiamo lavorando anche per implementare la struttura ospedaliera a Messina, al Civico di Palermo, all'ospedale Cervello - conclude Razza - Non c'è territorio della Sicilia che non sia interessato da un miglioramento o da una ricostruzione edilizia».