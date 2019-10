«Fare un'altra stagione con lui potrebbe essere una mossa non felice, dato che agli occhi dei tifosi è il tecnico che non è riuscito a centrare l'obiettivo Serie B». Queste parole, pronunciate da Pietro Lo Monaco alla fine del mese di giugno del 2018, sancivano la fine dell'avventura di Cristiano Lucarelli sulla panchina del Catania. Adesso sappiamo che si trattava solo di un'interruzione, perché da oggi il tecnico di Livorno ricomincia il suo percorso in maglia rossazzurra. Lo fa mettendosi al timone di una squadra in condizioni ben diverse rispetto a due anni fa: quella rosa aveva sfiorato la finale dei playoff per la B, questa invece vegeta a metà classifica, con cinque ko di fila sul groppone in trasferta e la terza peggior difesa del campionato.